В геофизической обсерватории в Киеве нашли два источника радиации

Уровень излучения в сотни раз превышает допустимое значение.

В геофизической обсерватории в Киеве нашли два источника радиации
Фото: vesti.kz

Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности заявил, что источник радиации в Центральной геофизической обсерватории находится в конструкции здания. Расположенный по соседству ядерный реактор НАН Украины не имеет отношения к чрезвычайному происшествия.

Об этом говорится в фейсбуке ГНТЦ ЯРБ.

Уровень излучения в помещении, где обнаружен источник, составляет 500-600 мкЗв/час, в соседней комнате - 100-170 мкЗв / час. Допустимая норма в соответствии с контрольными уровнями СЭС Киева - 0,24 мкЗв или до 0,44 мкЗв для зданий, введенных в эксплуатацию до 1992 года, в которых могут находиться люди.

Во время осмотра прилегающих территорий специалисты обнаружили еще один источник ионизирующего излучения. По предварительным данным, уровень его излучения составляет 480 мкЗв/час.

Для окружающей среды угрозы нет.

ЦГО им. Бориса Срезневского находится по адресу проспект Науки, 39.

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