Украинские школьнки получили золото и бронзу на научном конкурсе в Бразилии

Юные украинцы Ольга Харасахал и Дмитрий Соломянюк завоевали две медали на Международном конкурсе научных проектов Mostratec-2019. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, пишут AIN.UA .

Mostratec — один из крупнейших мировых конкурсов научных проектов. В этом году он состоялся в конце октября в городе Ново-Амбургу (Бразилия). Украина впервые присоединилась к конкурсу, делегацию возглавлял Евгений Кудрявец — заместитель директора Малой академии наук Украины, от которой украинцы поехали на конкурс.

В Mostratec-2019 приняли участие представители 35 стран мира, которые представляли проекты в 15 номинациях. По условиям соревнования каждый участник в течение 12 минут презентовал свой проект, чтобы получить допуск к защите работы перед жюри.

Ольга Харасахал получила золотую медаль и особое отличие мирового сообщества «Свободная наука». Девушка исследует проблемы рака и разработала метод выявления метастаз на ранних стадиях.

Дмитрий Соломянюк получил бронзовую медаль, предложив уникальный метод борьбы с пластиковыми отходами и свалками.