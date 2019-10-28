Роботу Boston Dynamics дали в руки оружие: восстание машин

Роботу Boston Dynamics дали в руки оружие: восстание машин

Вероятно, именно так и начнется восстание машин. В новой CG-короткометражке от Corridor робота Boston Dynamics обучают основам обращения с огнестрелом. Сначала все выглядит как стандартные испытания такого рода, но чем дальше заходит эксперимент — тем более жестокими становятся опыты. Под конец, когда роботу предлагают совершить сложный моральный выбор и уничтожить «родственную» ему робо-собаку, благородное сердце андроида не выдерживает накала страсти — и он обращается против создателей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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