Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов

Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов. В сообщении говорится о намерении компании организовать массовое производство этих панелей, которые, по заявлению Илона Маск (Elon Musk), будут обходиться дешевле по сравнению с обычной крышей, на которую устанавливаются стандартные солнечные панели.

Также сообщается о том, что Tesla уже начала установку новых солнечных панелей, а в ближайшие несколько недель производство наберёт обороты. Илон Маск считает, что в дальнейшем компания сможет устанавливать новые солнечные панели на 1000 домов еженедельно. Также отмечается, что новая версия панелей стала значительно более совершенной по сравнению с двумя предыдущими моделями. Конструкция стала проще, энергоэффективнее и дешевле, заверяют в компании.

To be clear, integrated solar tiles only make financial sense for new houses or replacement roofs. If your roof is more than 5 years away from replacement, solar retrofit is recommended https://t.co/mDoPO17YB9

