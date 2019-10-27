Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов

Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов

Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов. В сообщении говорится о намерении компании организовать массовое производство этих панелей, которые, по заявлению Илона Маск (Elon Musk), будут обходиться дешевле по сравнению с обычной крышей, на которую устанавливаются стандартные солнечные панели.

Также сообщается о том, что Tesla уже начала установку новых солнечных панелей, а в ближайшие несколько недель производство наберёт обороты. Илон Маск считает, что в дальнейшем компания сможет устанавливать новые солнечные панели на 1000 домов еженедельно. Также отмечается, что новая версия панелей стала значительно более совершенной по сравнению с двумя предыдущими моделями. Конструкция стала проще, энергоэффективнее и дешевле, заверяют в компании.

To be clear, integrated solar tiles only make financial sense for new houses or replacement roofs. If your roof is more than 5 years away from replacement, solar retrofit is recommended https://t.co/mDoPO17YB9

— Elon Musk (@elonmusk) 24 октября 2019 г.

Минимальная площадь крыши, на которую могут быть установлены новые солнечные панели от Tesla, равна 186 м?. Покупка и монтаж всего необходимого оборудования на крышу такой площади обойдётся в $42 500. В компании отмечают, что установка солнечных панелей имеет финансовый смысл, если крыша дома уже износилась и нуждается в ремонте. Проще говоря, компания готова не просто предоставить панели, а предлагает провести установку всей крыши целиком. Услуги компании Tesla будут стоить дешевле, чем замена крыши и покупка солнечных панелей у разных производителей.

Стоит отметить, что новые панели покрыты закалённым тёмным стеклом. Компания будет давать 25-летнию гарантию на крыши, оборудованные новыми панелями. На данный момент доступен только один вариант дизайна, но в Tesla обещают предлагать новые варианты внешнего облика панелей каждые 6-9 месяцев.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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