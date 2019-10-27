Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов

Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов. В сообщении говорится о намерении компании организовать массовое производство этих панелей, которые, по заявлению Илона Маск (Elon Musk), будут обходиться дешевле по сравнению с обычной крышей, на которую устанавливаются стандартные солнечные панели.

Также сообщается о том, что Tesla уже начала установку новых солнечных панелей, а в ближайшие несколько недель производство наберёт обороты. Илон Маск считает, что в дальнейшем компания сможет устанавливать новые солнечные панели на 1000 домов еженедельно. Также отмечается, что новая версия панелей стала значительно более совершенной по сравнению с двумя предыдущими моделями. Конструкция стала проще, энергоэффективнее и дешевле, заверяют в компании.

To be clear, integrated solar tiles only make financial sense for new houses or replacement roofs. If your roof is more than 5 years away from replacement, solar retrofit is recommended https://t.co/mDoPO17YB9 — Elon Musk (@elonmusk) 24 октября 2019 г.

Минимальная площадь крыши, на которую могут быть установлены новые солнечные панели от Tesla, равна 186 м?. Покупка и монтаж всего необходимого оборудования на крышу такой площади обойдётся в $42 500. В компании отмечают, что установка солнечных панелей имеет финансовый смысл, если крыша дома уже износилась и нуждается в ремонте. Проще говоря, компания готова не просто предоставить панели, а предлагает провести установку всей крыши целиком. Услуги компании Tesla будут стоить дешевле, чем замена крыши и покупка солнечных панелей у разных производителей.

Стоит отметить, что новые панели покрыты закалённым тёмным стеклом. Компания будет давать 25-летнию гарантию на крыши, оборудованные новыми панелями. На данный момент доступен только один вариант дизайна, но в Tesla обещают предлагать новые варианты внешнего облика панелей каждые 6-9 месяцев.



