Найдена одна из первых галактик Вселенной

Найдена одна из первых галактик Вселенной

По оценкам ученых, излучение обнаруженной галактики шло к нам около 12.5 миллиардов лет, что делает ее одним из самых старых объектов, которые удалось наблюдать на данный момент. Напомним, что самой Вселенной, какой мы знаем ее, на данный момент немногим менее 14 миллиардов лет.

Сама древняя галактика имела размеры, сопоставимые с Млечным Путем, но образование звезд в ней шло значительно быстрее. Было бы очень интересно поглядеть, на что похоже это скопление материи сейчас, но, вероятно, мы не доживем до такой возможности.

Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.

Астрономы считают, что они зафиксировали момент, когда галактика уже достигла огромных размеров, звезд в ней было уже не меньше, чем в Млечном Пути, но новые образовывались в сто раз быстрее, чем это происходит в нашей галактике сейчас.

Древние галактики, существовавшие через миллиард-другой лет после Большого Взрыва, наблюдались и ранее, но они были очень небольшими. В данном случае речь впервые идет об объекте более-менее сопоставимых с привычными нам размеров.

Еще одна неясность связана с количеством подобных галактик в ранней Вселенной. В поисках их следов команда астрономов пока изучила участок неба равный по угловому размеру примерно сотой части лунного диска — и сразу нашла искомое. Это означает либо, что авторам исследования фантастически повезло, либо, что древних галактик в небе очень много, но их пока не замечали.

Ознакомиться с деталями можно в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal, краткое изложение существа дела доступно в сообщении Университета Аризоны.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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