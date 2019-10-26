IBM ставит под сомнение заявление Google о квантовом превосходстве

Исследование Google о достижении квантового превосходства якобы случайно появилось в сети Интернет в прошлом месяце и теперь было опубликовано журналом Nature. Разработчики Google утверждают, что созданный компанией 53-кубитный компьютер за 200 секунд выполнил сложную задачу, над которой суперкомпьютеру IBM Summit пришлось бы работать 10 000 лет. Стоит отметить, что суперкомпьютер Summit, созданный для Министерства энергетики, в настоящее время является самым производительным в мире.

Теперь же IBM опровергла заявление о достижении квантового превосходства, объявив о том, что после изменения алгоритма выполнения данной задачи Summit справится с её решением за 2,5 дня. В компании считают, что для достижения квантового превосходства необходимо создать устройство, способное выполнить задачу, которая недоступна для классического компьютера. Это означает, что квантовое превосходство не было достигнута и гонка продолжается.

Напомним, в опубликованной некоторое время назад статье говорилось о том, что физики Google использовали квантовый компьютер для решения задачи, на выполнение которой обычным суперкомпьютерам потребуется огромное количество времени. Специалисты IBM проанализировали опубликованные данные, придумав несколько способов оптимизации подхода, используемого суперкомпьютером для решения поставленной задачи. Стоит отметить, что в IBM провели лишь теоретическую оценку без проведения всех необходимых вычислений в полном объёме. В результате они пришли к выводу, что полученные в Google результаты не могут являться доказательством достижения превосходства квантовых компьютеров над классическими.

«Квантовые компьютеры нельзя считать превосходящими классические компьютеры из-за лабораторного эксперимента, призванного по существу реализовать одну очень специфическую процедуру квантовой выборки без практических применений», — сказал Дарио Джил (Dario Gil), директор подразделения IBM Research, которое также занимается разработкой машин со сверхпроводящими кубитами.



