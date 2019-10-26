Компания Google создала самый мощный квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей традиционных машин.

Команда исследователей из Google во главе с Джоном Мартинисом впервые продемонстрировала так называемое "квантовое превосходство", пишет Новое время.

Новость об этом впервые прозвучала в конце сентября. Но публикация в научном журнале Nature появилась только сейчас.

"Насколько нам известно, этот эксперимент знаменует собой первое вычисление, которое может быть выполнено только на квантовом процессоре", - говорится в статье Google . Исследовательская статья Google была озаглавлена "Квантовое превосходство с использованием программируемого сверхпроводящего процессора".

Квантовый компьютер Google , как сообщается, смог выполнить вычисление - доказательство случайности чисел, генерируемых генератором случайных чисел - за 3 минуты и 20 секунд, при этом традиционному суперкомпьютеру понадобится около 10?000 лет. Это фактически означает, что вычисления не могут быть выполнены традиционным компьютером, что делает Google первой компанией, которая демонстрирует квантовое превосходство.

Несмотря на достижение рубежа, вполне вероятно, что до квантовых компьютеров, способным решать практические задачи, еще далеко. Тем не менее, после разработки компьютеры, как ожидается, будут иметь огромное значение для таких разных областей, как криптография, химия, искусственный интеллект и машинное обучение. Google ожидает, что мощность квантовых компьютеров будет расти с "двойной экспоненциальной скоростью".

Квантовые вычисления используют кубиты или квантовые биты. Это основные единицы информации, используемые квантовыми компьютерами. В отличие от обычных битов, которые хранят данные в виде 1 или 0, кубиты используют преимущество квантового явления, известного как суперпозиция. Это означает, что они по существу существуют как 1 и 0 одновременно.

Преимущество этого в вычислениях состоит в том, что это экспоненциально увеличивает объем информации, которую вы можете обрабатывать. Пара кубитов, которые могут существовать как 1 или 0, могут воплощать четыре возможных состояния. Три кубита могут содержать восемь. Но триста кубитов могут содержать больше состояний, чем атомов во Вселенной.