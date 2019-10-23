Успешно испытан теплозащитный щит нового мощного телескопа «Джеймс Уэбб»

Проект создания мощного космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) был начал еще 1996 году. Недавно же NASA впервые полностью собрало устройство, а сейчас стало известно об успешных испытаниях теплозащитного щита JWST.

NASA/Chris Gunn

Разворачиваемый теплозащитный щит — важный элемент устройства: он нужен для защиты телескопа от излучения, прежде всего солнечного. Щит JWST включает пять тонких слоев каптона; как ожидается, максимальная температура внешнего, наиболее горячего слоя составит около 110 градусов Цельсия, а наиболее холодного — -237 градусов Цельсия.

Northrop Grumman

В этом месяце специалисты NASA протестировали развертывание теплозащитного щита в условиях, имитирующих космические. Указывается, что испытания прошли успешно. Сейчас щит сложат в полетную конфигурацию, после чего «Джеймс Уэбб» пройдет ряд тестов, а затем специалисты проведут финальное развертывание устройства и снова уложат его в полетную конфигурацию, перед отправкой на космодром.

На данный момент NASA планирует произвести запуск «Джеймса Уэбба» 30 марта 2021 года.



