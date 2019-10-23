NASA/Chris Gunn Разворачиваемый теплозащитный щит — важный элемент устройства: он нужен для защиты телескопа от излучения, прежде всего солнечного. Щит JWST включает пять тонких слоев каптона; как ожидается, максимальная температура внешнего, наиболее горячего слоя составит около 110 градусов Цельсия, а наиболее холодного — -237 градусов Цельсия.



Успешно испытан теплозащитный щит нового мощного телескопа «Джеймс Уэбб»

Проект создания мощного космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) был начал еще 1996 году. Недавно же NASA впервые полностью собрало устройство, а сейчас стало известно об успешных испытаниях теплозащитного щита JWST.

NASA/Chris Gunn

Разворачиваемый теплозащитный щит — важный элемент устройства: он нужен для защиты телескопа от излучения, прежде всего солнечного. Щит JWST включает пять тонких слоев каптона; как ожидается, максимальная температура внешнего, наиболее горячего слоя составит около 110 градусов Цельсия, а наиболее холодного — -237 градусов Цельсия.

Успешно испытан теплозащитный щит нового мощного телескопа «Джеймс Уэбб»

Northrop Grumman

В этом месяце специалисты NASA протестировали развертывание теплозащитного щита в условиях, имитирующих космические. Указывается, что испытания прошли успешно. Сейчас щит сложат в полетную конфигурацию, после чего «Джеймс Уэбб» пройдет ряд тестов, а затем специалисты проведут финальное развертывание устройства и снова уложат его в полетную конфигурацию, перед отправкой на космодром.

На данный момент NASA планирует произвести запуск «Джеймса Уэбба» 30 марта 2021 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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