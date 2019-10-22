На Марсе нашли озеро, подобное земному

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.

Это говорит о том, что климат красной планеты осушался на протяжении долгого периода времени. По словам исследователей, более 3 миллиардов лет назад озеро, которое находилось в кратере Гейл диаметром 153 км — скалистом бассейне, который исследуется с помощью вездехода НАСА Curiosity с 2012 года, — высохло, вероятно, во время глобального высыхания Марса.

По словам исследователей, в том числе из Техасского университета A&M (США), вода, прибывавшая в жидком состоянии на Марсе, испарилась, поскольку атмосфера планеты истончилась. Кратер Гейла образовался около 3,6 миллиардов лет назад в результате падения метеорита. С тех пор его ландшафт записывает историю Марса, а исследования показали, что в нем есть признаки того, что когда-то здесь присутствовала вода, являющаяся ключевым элементом микробной жизни в той форме, в которой мы ее знаем.

Соляные озера образовались в период высыхания Красной планеты. Озеро в кратере Гейл существовало, по крайней мере, на протяжении сотен лет, а может быть и десятков тысяч лет. При этом озера Марса были похожи на земные. Например, на высокогорном плато Альтиплано, находящемся недалеко от границы Боливии и Перу, реки и ручьи с горных хребтов не текут к морю, а впадают в закрытый бассейн, подобный кратеру Гейл на Марсе. Такая гидрология создает озера, уровень воды в которых зависит от климата. В засушливые периоды озера плато Альтиплано становятся мелкими, а некоторые даже полностью высыхают.

В исследовании также перечислены типы химических элементов, присутствовавших в марсианской воде в то время, а также описывается тип изменений окружающей среды, с которыми могли бы справиться любые потенциальные формы жизни, если бы они существовали на Марсе.



