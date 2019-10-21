Второй спутник Van Allen Probes завершил работу

Van Allen Probes — это два спутника NASA, которые предназначались для изучения радиационных поясов Земли (области магнитосферы, где накапливаются высокоэнергетические заряженные частицы; понимание характеристик, динамики данных поясов важно, в частности, для планирования миссий, разработки космических аппаратов).

NASA

Спутники были запущены в конце августа 2012 года при помощи ракеты-носителя Atlas V — и как предполагалось вначале, должны были проработать примерно в течение двух лет, изучая пояса Ван Аллена, защищающие нашу планету от солнечной радиации, однако их миссия продлилась дольше. Она завершилась только в этом году.

В начале текущего года NASA направило аппараты на круговую орбиту, которая постепенно сократится в ближайшие 15 лет, чтобы спутники вошли в атмосферу Земли и сгорели в ней, не оставшись в роли космического мусора. В июле же космическое агентство выключило один из аппаратов, исчерпавший запасы топлива, — Probe B, а 18 октября, как передает Space.com, выключило и другой — Probe A.



