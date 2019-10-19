Япония примет участие в проекте NASA Lunar Gateway лунной программы Artemis

Япония официально объявила об участии в проекте Lunar Gateway Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA), направленном на создание пилотируемой исследовательской станции на орбите Луны. Lunar Gateway является ключевым компонентом программы NASA Artemis, цель которой заключается в высадке американских астронавтов на поверхность Луны к 2024 году.

Участие Японии в проекте было подтверждено в пятницу на совещании при участии премьер-министра Японии Синдзо Абэ. О подробностях участия Японии в проекте NASA будет рассказано немного позже. Японский стартап ispace приветствовал это решение и выразил надежду, что сможет внести свой вклад в проект, отчасти благодаря заключённому ранее соглашению о сотрудничестве с американской компанией Draper, которая подписала контракт с NASA на участие в лунной программе.



