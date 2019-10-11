Уникальная фотография двойной звезды: космическое чудо

Живя на Земле вольно-невольно начинаешь привыкать к тому, что планеты вращаются вокруг одной звезды. Однако на бескрайних просторах Вселенной у многих звезд есть близнецы. Существуют и такие системы, где одна или две малые звезды вращаются вокруг одной, более крупной.

Двойная система [BHB2007] 11 на 600 световых лет отстоит от туманности Труба — темного облака межзвездной пыли и газа, которое породило целое скопление звезд. Когда звезда рождается, ее обычно окружает раскаленный диск из материи, известный как аккреционный, или же околозвездный диск. Обычно он круглый, но если в результате космических реакций рядом формируется не одна, а две звезды, то и форма диска становится более сложной. Все дело в том, что масса вещества постепенно перемещается из этого облака материи в сами звезды, за счет чего они увеличиваются в размерах.

Симуляция, демонстрирующая процесс образования двойной звезды Астрономы и раньше видели смутные очертания загадочных фигур, окружающих [BHB2007] 11, однако только недавно получили возможность заглянуть внутрь этого явления и обнаружить сложную сеть газопылевых нитей, «танцующих» вокруг ярких точек — новорожденных звезд. В этом им помог массив телескопов ALMA, комплекс из 66 антенн, расположенный в Чили.

Выяснилось, что у каждой звезды есть не только свой околозвездный диск. Пару окружает дополнительный, общий диск неправильной формы, который медленно всасывается в малые диски через ту самую сеть потоков газа и пыли. Одна из звезд превосходит другую по массе, а потому в нижней части изображения заметна более яркая область — такая звезда поглощает больше материи.

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Alves et al. Фотография двойной звездной системы

Исследователи рады тому, что теоретические представления о том, как формируются двойные звезды, наконец-то подтверждено практическими наблюдениями. Впрочем, одной-единственной фотографией любопытство астрономов не исчерпывается — они хотят получить больше данных и сфотографировать другие парные системы



