Экзоскелет вернул парализованному возможность ходить

28-летний француз Тибо оказался парализован после того, как упал с балкона. Травма позвоночника в области шеи, вызванная падением с 12-метровой высоты, лишила Тибо возможности действовать руками и ногами. При этом француз согласился стать участником эксперимента биотехнологического центра Clinatec и университетской больницы Гренобля. Результаты работы были описаны в статье для журнала The Lancet.

Схема имплантации датчиков в мозг

Специалисты имплантировали пациенту в сенсомоторные области мозга датчики, состоящие из 64 электродов каждый. Двигательные команды от них специальный алгоритм трансформировал в управляющие команды для экзоскелета. На то, чтобы отточить управление экзоскелетом, у Тибо ушло более 2 лет — всё это время он тренировался в управлении конечностями в игре.

Участник эксперимента Тибо

За время работы ему удалось достичь реализации 60-70% всех отправляемых мозгом команд и в реальной жизни с помощью экзоскелета француз смог пройти в больнице суммарно около 145 метров.

Учёные подчеркнули, что пока рано говорить об успешном завершении эксперимента и готовности методике к использованию на других пациентах. Работа над системой управления экзоскелетом с помощью мозговой активности будет продолжена.



