Билет на полёт на суборбитальном корабле New Shepard поначалу будет стоить сотни тысяч долларов

Билет на полёт на суборбитальном корабле New Shepard поначалу будет стоить сотни тысяч долларов

До недавних пор частная аэрокосмическая компания Blue Origin главы Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos) всячески уклонялась от ответа на вопрос по поводу стоимости полёта на суборбитальном космическом корабле New Shepard для желающих испытать острые ощущения на границе стратосферы.

Но в выступлении на стартовавшем 2 октября в выставочном центе Moscone North мероприятии Disrupt SF TechCrunch генеральный директор Blue Origin Боб Смит (Bob Smith) намекнул на примерную стоимость полёта.

Он отметил, что полёт для космического туриста будет не из дешёвых. «Любая новая технология никогда не бывает дешёвой, будь это первые компьютеры IBM или то, что мы наблюдаем сегодня, — сказал Смит, — но на самом деле поначалу это будет стоить для желающих сотни тысяч долларов». Смит добавил, что со временем цена будет снижена до такого уровня, что люди среднего класса смогут себе позволить купить билет на полёт на New Shepard.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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