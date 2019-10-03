Голос Марса: зонд NASA InSight записал звуки из глубин Красной планеты

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало удивительные звуки, исходящие из недр Марса.

Данные получены с борта межпланетной станции InSight. Напомним, что аппарат совершил посадку на Красной планете в конце ноября прошлого года. InSight — это стационарная платформа, не способная перемещаться. Станция предназначена для изучения внутренней структуры и процессов, протекающих в толще марсианского грунта. Для этого служат два прибора: сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) и инструмент HP (Heat Flow and Physical Properties Probe), предназначенный для измерения теплового потока под поверхностью планеты.

«Голос» Марса удалось услышать благодаря прибору SEIS. Отмечается, что человеческое ухо не способно различить записанные звуки. Поэтому полученный сигнал был ускорен и обработан по специальным алгоритмам.

В результате, на записях можно услышать некий гул. Кроме того, на одной из записей отчётливо слышны ритмичные постукивания и удары: специалисты говорят, что они порождены элементами конструкции SEIS, расширяющимися и сужающимися при нагреве и остывании. Это можно сравнить со щелчками двигателя внутреннего сгорания во время остывания.

Добавим, что основная исследовательская программа миссии InSight рассчитана приблизительно на два земных года.



