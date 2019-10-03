Голос Марса: зонд NASA InSight записал звуки из глубин Красной планеты

Голос Марса: зонд NASA InSight записал звуки из глубин Красной планеты

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало удивительные звуки, исходящие из недр Марса.

Данные получены с борта межпланетной станции InSight. Напомним, что аппарат совершил посадку на Красной планете в конце ноября прошлого года. InSight — это стационарная платформа, не способная перемещаться. Станция предназначена для изучения внутренней структуры и процессов, протекающих в толще марсианского грунта. Для этого служат два прибора: сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) и инструмент HP (Heat Flow and Physical Properties Probe), предназначенный для измерения теплового потока под поверхностью планеты.

Голос Марса: зонд NASA InSight записал звуки из глубин Красной планеты

«Голос» Марса удалось услышать благодаря прибору SEIS. Отмечается, что человеческое ухо не способно различить записанные звуки. Поэтому полученный сигнал был ускорен и обработан по специальным алгоритмам.

В результате, на записях можно услышать некий гул. Кроме того, на одной из записей отчётливо слышны ритмичные постукивания и удары: специалисты говорят, что они порождены элементами конструкции SEIS, расширяющимися и сужающимися при нагреве и остывании. Это можно сравнить со щелчками двигателя внутреннего сгорания во время остывания.

Добавим, что основная исследовательская программа миссии InSight рассчитана приблизительно на два земных года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
SpaceX представила корабль для полетов на Луну и МарсSpaceX представила корабль для полетов на Луну и Марс
Доказано существование нового состояния материиДоказано существование нового состояния материи
Запорожские археологи нашли захоронение возрастом около 2,5 тысяч летЗапорожские археологи нашли захоронение возрастом около 2,5 тысяч лет
МОН ищет сисадмина для работы в Антарктиде. Зарплата от 25 000 грнМОН ищет сисадмина для работы в Антарктиде. Зарплата от 25 000 грн
Астрономы открыли планету-гигант, которой "не должно существовать"Астрономы открыли планету-гигант, которой "не должно существовать"
Блок рекламы


Похожие новости
NASA повторит попытку найти потерявшийся индийский посадочный модуль «Викрам» в октябреNASA повторит попытку найти потерявшийся индийский посадочный модуль «Викрам» в октябре
NASA показало прототип робота, состоящий из двух дроновNASA показало прототип робота, состоящий из двух дронов
NASA выделяет $2,7 млрд на строительство трёх космических кораблей Orion для лунных миссийNASA выделяет $2,7 млрд на строительство трёх космических кораблей Orion для лунных миссий
Австралия присоединяется к NASA в исследовании ЛуныАвстралия присоединяется к NASA в исследовании Луны
NASA отправит на орбиту будущей окололунной станции небольшой спутникNASA отправит на орбиту будущей окололунной станции небольшой спутник
Обнаружены три новые каменистые планеты в 12 световых годах от насОбнаружены три новые каменистые планеты в 12 световых годах от нас
Миссия к Юпитеру получила снимок планеты за три года до запускаМиссия к Юпитеру получила снимок планеты за три года до запуска
Новый суперкомпьютер NASA для лунной программы стал более мощным и экологичнымНовый суперкомпьютер NASA для лунной программы стал более мощным и экологичным
Получены данные о поверхности каменистой экзопланеты недалеко от насПолучены данные о поверхности каменистой экзопланеты недалеко от нас
Глубинные алмазы доказали существование древнего хранилища магмыГлубинные алмазы доказали существование древнего хранилища магмы
Последние новости
Подгружаем последние новости