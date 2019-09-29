SpaceX представила корабль для полетов на Луну и Марс

За один раз аппарат сможет перевозить до ста человек.

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс и обратно. Об этом говорится в твиттере компании.

Фото: twitter.com/SpaceX

Презентацию последней разработки провели в ночь на воскресенье, 29 сентября, на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас.

"За один раз аппарат сможет перевозить до ста человек и принимать на борт большое количество груза, поэтому на Луне и на Марсе могут быть построены города", - говорится в сообщении.

Космический корабль, который является многоразовым, может также направляться в любое другое место в Солнечной системе.

Ранее Илон Маск объявил о планах колонизации Марса. Предприниматель намерен перевезти на Красную планету миллион человек. Уже в 2025 году, согласно планам, представленным в 2016 году, первые люди смогут отправиться на Марс.

При этом эксперты американского космического агентства NASA полагают, что первая пилотируемая миссия на Марс может состояться только в 2030-х годах.

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