Дроны научили крыть дома черепицей

Дроны научили крыть дома черепицей

Специалисты под руководством Эллы Эткинс адаптировали октокоптер DJI Spreading Wings S1000 для ведения высотных работ. На подвесе разместили крепление под серийный гвоздезабивной пистолет, у которого можно менять угол наклона под разный тип крыш, сообщает arXiv.org.

С помощью установленных на беспилотнике инфракрасных камер и сферических маркеров дрон определяет своё расположение относительно модели крыши, после чего подлетает к ней для установки мягкой черепицы. На испытаниях доработанный DJI Spreading Wings S1000 показал высокую точность забивания гвоздей, попадая в предназначенную для этого 3-сантиметровую зону на черепице.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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