Дроны научили крыть дома черепицей

Специалисты под руководством Эллы Эткинс адаптировали октокоптер DJI Spreading Wings S1000 для ведения высотных работ. На подвесе разместили крепление под серийный гвоздезабивной пистолет, у которого можно менять угол наклона под разный тип крыш, сообщает arXiv.org.

С помощью установленных на беспилотнике инфракрасных камер и сферических маркеров дрон определяет своё расположение относительно модели крыши, после чего подлетает к ней для установки мягкой черепицы. На испытаниях доработанный DJI Spreading Wings S1000 показал высокую точность забивания гвоздей, попадая в предназначенную для этого 3-сантиметровую зону на черепице.



