2019-09-24
Представлен водородный дрон, способный лететь 15 часов без дозаправки
Новый VTOL-аппарат (аппарат вертикальных взлета и посадки) MMC UAV называется Griflion H и был презентован на мероприятии InterGEO 2019 на прошлой неделе. Дрон, оснащенный водородной силовой установкой, получил, согласно компании, время полета без дозаправки в целых 15 часов. В данном случае, правда, речь идет о полете без груза; с грузом же в три килограмма, как указывается, аппарат может пролететь без дозаправки 10 часов. Как можно заметить, к крылу аппарата крепятся в целом четыре ротора, а сзади установлен еще один.
Griflion H разрабатывали для использования в различных миссиях — в частности, для исследовательских, спасательных миссий, миссий по картированию. Какие-либо другие подробности об аппарате пока не раскрываются.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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