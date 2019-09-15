NASA отправит на орбиту будущей окололунной станции небольшой спутник

В июле сообщалось, что специалисты определились с орбитой для будущей международной окололунной станции Gateway (полное название: Lunar Orbital Platform — Gateway (LOP-G); лунная орбитальная платформа-шлюз; данная станция, как ожидается, будет первоначально использоваться для изучения Луны, а в будущем может стать пересадочной станцией для астронавтов, путешествующих на Марс и обратно). Так, было определено, что станция будет работать на высокоэллиптической гало-орбите, называющейся Near-Rectilinear Halo Orbit ((NRHO) англ. «почти прямая гало-орбита»).

NASA отправит на орбиту будущей окололунной станции небольшой спутник

Tyvak Nano-Satellite Systems

Теперь же NASA объявило, что для начала планирует отправить на данную орбиту малый спутник CubeSat, в рамках миссии, получившей Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (CAPSTONE). Аппарат, согласно NASA, будет создан компаниями Advanced Space и Tyvak Nano-Satellite Systems по контракту на сумму 13,7 миллиона долларов.

NASA отправит на орбиту будущей окололунной станции небольшой спутник

NASA

Кубсат, который NASA рассчитывает отправить на орбиту будущей станции, будет оснащен, в частности, системой связи, которая сможет определять, насколько далеко CAPSTONE находится от аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter и как быстро изменяется расстояние между этими двумя аппаратами (таким образом NASA хочет продемонстрировать работу такой системы автономной навигации). Размером кубсат CAPSTONE, как указывается, будет примерно с микроволновую печь. Планируется, что на орбиту NRHO спутник отправится в декабре 2020 года, а путешествие к ней займет у него примерно три месяца.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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