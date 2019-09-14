Астрономы детектировали странное поведение далекой черной дыры

Разумеется, черная дыра сама по себе не производит излучения, которое могло бы быть детектировано учеными, — излучает аккреционный диск вокруг нее. Обычно гигантские черные дыры мерцают подобно свечам, однако черная дыра в центре GSN 069 ведет себя иначе: данная дыра, как обнаружили наблюдения ученых ESA в 2018 году, часто и регулярно — каждые девять часов — на некоторое время сильно увеличивает яркость в рентгеновском диапазоне.

NASA/CXO/CSIC-INTA/G.Miniutti et al.; Optical: DSS

Пока исследователи не предложили определенного объяснения данному феномену. Согласно одному из предположений, причина вспышек в том, что нарастающая в аккреционном диске энергия приводит к его нестабильности — и в результате материя начинает быстро падать в черную дыру (и данный цикл повторяется). Есть и другое предположение, согласно которому причина во взаимодействии диска с каким-то другим объектом, вращающимся вокруг дыры (возможно, с остатком звезды),

В прошлом ученые уже замечали черные дыры, резко увеличивающие яркость по неизвестным причинам. Предполагается, что эти случаи и случай с дырой в центре GSN 069 могут иметь сходства. Как отмечают исследователи, черная дыра в центре GSN 069 не настолько крупна, как многие другие черные дыры в центрах галактик, и изменение яркости каждые девять часов, по?видимому, как-то связано со скоростью ее вращения; по словам ученых, так как более крупным черным дырам требуется больше времени для совершения одного оборота, похожее поведение — регулярное изменение яркости — могло бы в их случае происходить каждые несколько недель или месяцев (рентгеновские же обсерватории редко наблюдают за одной черной дырой в течение такого длительного времени).

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Nature; кратко о результатах сообщается в материале на сайте NASA.



