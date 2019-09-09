2019-09-09
Звезда на финальной стадии жизни: новое изображение «Хаббла»
Близко к концу своего жизненного цикла звезды, подобные Солнцу, превращаются в красных гигантов, а затем выбрасывают свои внешние слои. В итоге формируется планетарная туманность: оставшиеся после красного гиганта белый карлик, слабо светящийся благодаря тепловой энергии, и ионизированная оболочка вокруг него. Выброшенные слои продолжают движение и остывают — как ожидается, они рассеются через несколько тысяч лет: и на месте звезды останется лишь постепенно остывающий белый карлик.
ESA/Hubble & NASA, R. Wade et al.
Планетарную туманность NGC 5307, на расстоянии от нас примерно в 10 000 световых лет, заснял космический телескоп «Хаббл»; изображение было недавно опубликовано на сайте миссии телескопа.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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