Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем миссии «Чандраян-2»

Первая попытка Индии совершить посадку космического аппарата на Луну, похоже, потерпела неудачу.

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о потере связи с посадочным модулем «Викрам» (Vikram) лунной миссии «Чандраян-2» (Chandrayaan-2) в пятницу (6 сентября) во время попытки совершить посадку у южного полюса на видимой стороне Луны. Посадочный модуль должен был доставить на поверхность спутника Земли луноход «Прагьян» (Pragyaan), с помощью которого индийские учёные планировали провести ряд исследований.

Посадка «Викрама» шла согласно намеченному плану вплоть до высоты около 2,1 км над лунной поверхностью, но впоследствии связь посадочного модуля с наземной станцией была утеряна, сообщил руководитель ISRO Кайласавадиву Сиван (Kailasavadivoo Sivan). Он не уточнил, когда ISRO сможет предоставить информацию о судьбе «Викрама». Исходя из анализа траектории снижения, космический аппарат находился примерно в одном километре по горизонтали от места посадки в момент прекращения связи.

Астроном Сис Басса (Cees Bassa), участвующий в исследованиях с использованием радиотелескопа LOFAR и следивший за спуском индийского космического аппарата в пятницу, сообщил в Твиттере, что все данные указывают на то, что посадочный модуль потерпел крушение.

Посадочный модуль и луноход были рассчитаны на использование для исследований лунной поверхности с помощью различных научных инструментов в течение одного лунного дня — около 14 земных суток. Ожидалось, что с наступлением темноты на южном полюсе Луны модуль и луноход прекратят работу, поскольку что они не рассчитаны на эксплуатацию при низких температурах во время лунной ночи.



