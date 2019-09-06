Авторы первого снимка черной дыры получили "Премию прорыва"

Группа исследователей проекта Event Horizon Telescope, которая сделала первый в истории снимок черной дыры, получила награду за важные открытия в фундаментальной физике "Премию прорыва". Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Евросоюз участвовал в финансировании проекта, поскольку в нем работали европейские ученые. Отмечается, что ЕС выделил грант, размером в 14 миллионов евро трем ведущим ученым и их командам, привлеченным к исследованию.

"Премия прорыва, которую еще называют Оскаром в науке, вручается в знак признания достижений в таких сферах, как наука о жизни, фундаментальная физика и математика. Каждая такая премия составляет 3 млн долларов США ", - сказано в сообщении.

Премия прорыва существует с 2012 году, ее учредителем является неправительственный Фонд по достижениям в фундаментальных науках. Награждение происходит ежегодно.

Напомним, Кабмин Украины с августа внедрил грантовую систему финансирования науки. Она позволит сильнее сориентировать исследования на нужды государства и расшить каналы государственной финансовой поддержки ученых.

Права на интеллектуальную собственность, которая будет создана в ходе исследований за счет грантов, будут принадлежать самым ученым, а не государству. Приобретенное оборудование также будет оставаться в собственности получателей грантов.