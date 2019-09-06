В столице запустили платформу мониторинга качества воздуха

Данные качества воздуха фиксируют на 10 локациях во всех районах Киева.

В столице запустили платформу мониторинга качества воздуха
скриншот из видео

Специалисты из Kyiv Smart City запустили в Киеве платформу мониторинга качества воздуха. Об этом на фейсбуке сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы продолжаем воплощать новейшие технологии, чтобы улучшить качество жизни в столице. Особое внимание уделяем экологии и мониторингу загрязнения атмосферы. Недавно специалисты Kyiv Smart City запустили платформу мониторинга качества воздуха в столице", - написал он.

По его словам, теперь любой желающий онлайн может узнать, насколько загрязнен воздух в том или ином районе Киева, и как колеблется количество вредных веществ в зависимости от направления ветра и погодных условий.

 

Информация о качестве воздуха отображена на интерактивной карте и постоянно обновляется на сайте сервиса. На сегодня мониторят ситуацию и фиксируют данные на 10 локациях во всех районах Киева. Кличко также отметил, что в дальнейшем покрытие независимых измерительных станций расширится.

Пробы воздуха анализируют по 8 показателям: формальдегид, диоксид азота, угарный газ, кислород, углекислый газ, температура воздуха, влажность, атмосферное давление.

Этим сервисом также могут пользоваться контролирующие органы, которые занимаются экологической ситуацией в городе.

Напомним, в Киеве с 1 ноября планируют прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене - жетонов и зеленых бесконтактных карт.

Кондукторов в наземном транспорте с 1 ноября тоже не будет, поскольку не будет бумажных билетов. Их перепрофилируют на контролеров, которые будут проверять оплату проезда с помощью специальных устройств. Кроме того, с 1 ноября предполагается, что киевляне смогут платить за проезд в наземном транспорте с помощью обычной банковской карточки.

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