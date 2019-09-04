Редкий астероид с двойным хвостом замечен изменяющим цвет

(6478) Голт был обнаружен в далеком 1988 году, и изначально предполагалось, что это обычный космический камень: в ширину астероид составляет примерно четыре километра и находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером — вместе со множеством других подобных объектов.

Впрочем, в начале этого года Голт начал привлекать внимание ученых, после того как было обнаружено, что он является редким «активным» астероидом — выбрасывающим пыль и образующим хвост, как у кометы; причем у данного астероида два хвоста, один из которых тянется примерно на 800 000 км (другой же, более короткий имеет длину приблизительно в ? длины первого).

NASA, ESA, K. Meech and J. Kleyna, O. Hainaut

Сейчас же астрономы обнаружили еще одну необычную особенность Голта — как оказалось, он быстро изменяет цвет. Ученые хотели изучить состав астероида, анализируя свет, отражаемый его поверхностью, — с помощью телескопа Infrared Telescope Facility (IRTF) на Гавайях; в ходе анализа они выявили, что в ближнем инфракрасном диапазоне объект меняет цвет — с красного на синий, причем это происходит очень быстро (исследователи смогли детектировать эти изменения всего за две ночи наблюдений).

Исследователи считают, что изменение цвета Голта имеет ту же причину, что и наличие у него двух хвостов: его очень быстрое вращение (вероятно, он «сбрасывает» красноватую пыль, освобождая синюю поверхность). Чтобы подтвердить предположение, ученые должны будут далее пронаблюдать за астероидом.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters; кратко о результатах сообщается в пресс-релизе на сайте MIT.



