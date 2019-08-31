Иранская ракета-носитель взорвалась на космодроме

Как сообщает Reuters, неназванный чиновник из ракетно-космической отрасли Ирана подтвердил факт аварии.

«Это было связано с некоторыми техническими затруднениями, и она взорвалась, но наши молодые ученые работают над решением этой проблемы», — заявил Reuters иранский чиновник на условиях анонимности.

Он не сообщил каких-либо подробностей.

Спутниковые снимки, опубликованные Planet Labs Inc., показали черный дым, поднимающийся над стартовой площадкой. Суля по снимку, ракеты больше нет, ее полезной нагрузки — тоже.

Иран запустил свой первый спутник Omid («Надежда») в 2009 году. Следующий за ним спутник Rasad («Наблюдение») был также отправлен на орбиту в июне 2011 года. В 2012 году Тегеран заявил, что он успешно вывел на орбиту свой третий спутник Navid («Обещание») отечественного производства. Возможно, в этот раз речь шла о спутнике Nahid 1 («Венера-1»), но официального подтверждения этой версии сейчас нет.



