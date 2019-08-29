Миссия к Юпитеру получила снимок планеты за три года до запуска

Миссия Juice (Jupiter Icy Moons Explorer), которуя ESA планирует запустить к Юпитеру примерно через три года, уже получила свой первый снимок — на котором виден Юпитер и его четыре крупнейших спутника. Изображение было получено специалистами миссии на крыше центра Airbus Defence and Space в городе Тулузе — в ходе тестов навигационной камеры зонда.

Миссия к Юпитеру получила снимок планеты за три года до запуска

Airbus Defence and Space

Juice, как планируется, будет запущена с космодрома Куру в июне 2022 года с помощью ракеты-носителя «Ариан-5». Зонд должен будет достичь Юпитера в октябре 2029 года; он совершит серию пролетов рядом со спутниками Европой, Ганимедом и Каллисто, а потом выйдет на орбиту вокруг Ганимеда — в сентябре 2032 г.; там он, как ожидается, проработает до тех пор, пока не исчерпает запасы топлива.

Миссия к Юпитеру получила снимок планеты за три года до запуска

Airbus Defence and Space

Навигационная камера, как отмечается, будет иметь большое значение для Juice — она, вместе с навигационными данными с Земли, позволит бортовому компьютеру аппарата определять позицию и скорость зонда, чтобы совершать необходимые корректировки. Как указывается, она должна быть способна делать хорошие снимки, а также должна быть надежно защищена от радиации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания солнечных панелейWalmart подала в суд на Tesla из-за возгорания солнечных панелей
Amazon отказалась от солнечных установок Tesla после пожара на крыше в 2018 годуAmazon отказалась от солнечных установок Tesla после пожара на крыше в 2018 году
Нейросеть научили дорисовывать фотографииНейросеть научили дорисовывать фотографии
Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материиПредложена теория сверхтяжелых частиц темной материи
На астероиде Рюгу обнаружены хорошо знакомые камниНа астероиде Рюгу обнаружены хорошо знакомые камни
Блок рекламы


Похожие новости
Обнаружены три новые каменистые планеты в 12 световых годах от насОбнаружены три новые каменистые планеты в 12 световых годах от нас
Получены данные о поверхности каменистой экзопланеты недалеко от насПолучены данные о поверхности каменистой экзопланеты недалеко от нас
SpaceX запускает сервис «райдшеринга» для операторов небольших спутниковSpaceX запускает сервис «райдшеринга» для операторов небольших спутников
Следующая миссия на Марс объединит сразу трех роботовСледующая миссия на Марс объединит сразу трех роботов
NASA поделилось новыми изображениями в честь 20 лет с запуска телескопа «Чандра»NASA поделилось новыми изображениями в честь 20 лет с запуска телескопа «Чандра»
В Украине до 2023 года английский станет обязательным для поступления в вузы. Часть лекций тоже будет на нем
D-Wave запустила платформу для разработки и запуска квантово-классических приложенийD-Wave запустила платформу для разработки и запуска квантово-классических приложений
SpaceX похоронит в космосе 152 человека во время запуска Falcon HeavySpaceX похоронит в космосе 152 человека во время запуска Falcon Heavy
Недалеко от нас открыты две землеподобные экзопланетыНедалеко от нас открыты две землеподобные экзопланеты
Американская Федеральная комиссия по связи считает, что 5G-сети не повлияют на прогнозирование погодыАмериканская Федеральная комиссия по связи считает, что 5G-сети не повлияют на прогнозирование погоды
Последние новости
Подгружаем последние новости