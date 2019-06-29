Технология Пентагона позволит распознавать людей на расстоянии по сердцебиению с помощью лазера

Технология Пентагона позволит распознавать людей на расстоянии по сердцебиению с помощью лазера

Специалисты Пентагона разработали лазер, который позволяет распознавать людей на расстоянии по сердцебиению, сообщил журнал MIT Technology Review.

Известная под названием Jetson технология использует лазерную виброметрию для определения движения поверхности кожи, вызванного сердцебиением. С её помощью можно распознавать людей на расстоянии до 200 метров.

Характерная форма колебаний сердца каждого человека уникальна, и, в отличие от лиц и отпечатков пальцев, её никак нельзя изменить.

К сожалению, у новой технологии, как и других способов идентификации, пока есть свои изъяны.

Технология Пентагона позволит распознавать людей на расстоянии по сердцебиению с помощью лазера

MIT Technology Review

Технология успешно работает, если у человека обычная одежда, например, рубашка, но не одеяние с более толстой тканью, такое как зимнее пальто. Сбор необходимой информации с помощью лазера занимает около 30 секунд. Поэтому с помощью новой технологии человека можно будет распознать только в том случае, если он сидит или стоит на месте. И, конечно, эффективность технологии также будет зависеть от наличия какой-либо базы данных. Тем не менее при выполнении вышеуказанных условий Jetson позволяет распознавать человека с точностью более 95 %.

Как отмечает MIT, новая технология может найти применение и в обычной жизни: врачи могли бы проверять сердцебиение, не касаясь пациента, а больницы могли бы беспроводным способом контролировать жизненные показатели больных.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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