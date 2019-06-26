Новорожденная планета создала удивительный узор вокруг звезды

Новорожденная планета создала удивительный узор вокруг звезды

Когда звезды молоды, их часто окружает кольцо пыли и газа, известное как протопланетный диск. Со временем внутри него происходит слипание частиц, что в конечном итоге и приводит к формированию множества небесных тел, от планет до астероидов. Международной команде исследователей удалось обнаружить молодую звезду с тонкими кольцами и зазорами во внешней части протопланетного диска — в той области, где край обычно гладкий и широкий. Ученые полагают, что виновата в создании столь странного «узора» новорожденная экзопланета.

Новорожденная планета создала удивительный узор вокруг звезды

ALMA

В статье, опубликованной в The Astronomical Journal, исследователи описывают странные кольцевые структуры, на которые они обратили внимание при изучении изображений HD169142. Это протопланетный диск, отстоящий от нас примерно на 370 световых лет. В результате удалось выяснить, что загадочные узоры — это результат внутренней миграции недавно образовавшейся экзопланеты, масса которой превышает массу Земли в 10 раз.

«Всего лишь одна крохотная по космическим меркам планетка может взаимодействовать с частицами космической пыли и создавать кольцевой узор, косвенно раскрывающий ее свойства», рассказывает в заявлении для прессы ведущий исследователь Себастьян Перес из университета Сантьяго, Чили. Ученые по всему миру активно изучают экзопланеты, однако нам до сих пор известно не так уж много о самых молодых из них. Возможно, собирая во Вселенной крупицы информации об иных мирах, мы рано или поздно сможем узнать больше и о прошлом Земли.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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