Ученые расплавили спутник в потоке плазмы: зрелищный опыт

Ученые расплавили спутник в потоке плазмы: зрелищный опыт

Исследователи из Европейского космического агентства (ЕКА) хотели лучше понять, как сгорают спутники в атмосфере Земли при падении с орбиты. Использование этих знаний может помочь защитить всех нас от огромных кусков пылающего металла, падающих на землю. В то время как большая часть космического мусора полностью сгорает в атмосфере, с особо плотными объектами этого не происходит. Поэтому время от времени уцелевшие фрагменты мусора могут нанести серьезный ущерб людям, дикой природе и инфраструктуре.

Фрагмент спутника, расплавленный в ходе эксперимента, представлял собой магнитоторкер 4 см х 10 см — инструмент, который взаимодействует с магнитным полем Земли для поддержания стабильности и правильной ориентации спутника. Сами испытания проходили в немецком аэрокосмическом центре DLR в Кельне. Как следует из названия, это аэродинамическая труба, которая использует электромагнитное поле для нагрева газа до точки превращения его в плазму. В данном случае она использовалась для моделирования прохождения устройства через верхние слои атмосферы Земли.

Поскольку температура внутри туннеля достигла нескольких тысяч градусов по Цельсию, эксперимент дал ученым некоторые полезные данные для сравнения с моделями из предыдущих исследований. «Мы наблюдали за поведением оборудования при различных настройках теплового потока для плазменной аэродинамической трубы, чтобы получить больше информации о свойствах материалов и их способности к разрушению», рассказывает инженер ESA Clean Space Тиаго Соареш.

Ученые признались, что отметили некоторые сходства, но также и некоторые несоответствия с моделями прогнозирования — так теория гармонично дополнила практику. Сами испытания в свою очередь являются частью более широкой инициативы «Чистое пространство», направленной на снижение уровня мусора на орбите и обеспечение того, что если он и упадет с неба, то не будет представлять угрозы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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