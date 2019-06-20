Ученые предложили новые варианты таблицы Менделеева — они странные

Ученые предложили новые варианты таблицы Менделеева — они странные

Периодическая таблица — это очень удобный способ каталогизации Вселенной, разбиения ее на элементы и организации их в красивые, аккуратные системы. Однако это далеко не единственный способ упорядочить элементы и, возможно, даже далеко не самый лучший, хоть мы и привыкли к нему с детства.

В Сети периодически появляются попытки редизайна и обновления периодической таблицы Менделеева. Чаще всего дизайнеры пытаются перейти от строгих прямоугольников и квадратов к плавным, органическим формам, таким как спирали, перекрученные ленты и даже трехмерное подобие цветка.

Однако математики из Института Макса Планка в своей новой работе опираются не на дизайн, а на научно выверенную функциональность. Они уверены, что периодическая таблица может быть адаптирована несколькими разными способами, каждый из которых предоставит ученым множество интерпретаций классификации элементов. При этом не будет «правильных» и «неправильных» способов организации — только те, которые больше подходят для решения конкретных задач.

Ученые предложили новые варианты таблицы Менделеева — они странные

На этом изображении математики продемонстрировали один из таких примеров. Для удобства отображения (особенно на экране мобильных телефонов) мы повернули ее на 90 градусов — в оригинале это очень широкая картинка.

Оригинальная таблица была разработана Дмитрием Менделеевым ровно 150 лет тому назад, в 1869 году. Изначально в ней было всего 63 элемента, а сейчас их число достигло уже 118 (есть еще 8, но они пока что существуют только в виде гипотетического концепта). Изначально элементы были отсортированы по атомному номеру, то есть по числу протонов внутри ядра. Кроме того, элементы в одном столбце элементы имеют одинаковое количество электронов на внешней оболочке.

Однако реальность не всегда вписывается в удобные для нас рамки. К примеру, ученые до сих пор спорят, куда отнести лантан и актиний. Однако вариант с гиперграфами допускает более гибкие конфигурации. В рамках одной группы можно скомпоновать элементы по растворимости в воде или по типам геологических отложений, в которых они встречаются.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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