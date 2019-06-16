«Хаббл» заснял крохотную галактику с большим «сердцем»

Находится ESO 495?21 примерно в 30 миллионах световых лет от нас, в созвездии Компаса. Она представляет собой карликовую галактику со вспышкой звездообразования; несмотря на небольшие размеры, она производит новые звезды с высокой скоростью (которая может превышать скорость звездообразования в Млечном Пути в 1 000 раз).

ESA/Hubble, NASA

«Хаббл», как отмечается на сайте телескопа, изучил звездные сверхскопления в ESO 495?21 — регионы, содержащие, предположительно, большое количество молодых массивных звезд. Кроме того, ученые заметили, что ESO 495?21 может содержать сверхмассивную дыру в центре. Как известно, почти все крупные галактики имеют подобный объект в центре, и чем крупнее галактика, тем массивней черная дыра: ESO 495?21 же — это карликовая галактика, составляющая по размерам всего три процента Млечного Пути, однако в центре нее может находиться черная дыра в миллионы раз массивней Солнца — это очень необычно, отмечают специалисты.

Исследователи предполагают, что ESO 495?21 может быть аналогом первых галактик, сформировавшихся во Вселенной. То, что в центре данной, крохотной галактики нашли массивную черную дыру, как отмечается, может указывать на то, что черные дыры формируются первыми, а галактики развиваются впоследствии, вокруг них.



