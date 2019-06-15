Американская Федеральная комиссия по связи считает, что 5G-сети не повлияют на прогнозирование погоды

Американская Федеральная комиссия по связи считает, что 5G-сети не повлияют на прогнозирование погоды

В США продолжаются споры касательно вопроса снижения качества прогнозирования погоды из-за развёртывания сетей связи пятого поколения (5G). Специалисты считают, что аукционы по продаже частотного спектра для 5G-сетей проходят без проведения соответствующих исследований, которые подтвердили бы безопасность использования тех или иных частот. Несмотря на это, аукционы по продаже частотных диапазонов операторам связи продолжаются.

Ранее специалисты предупреждали о том, что помехи, вызываемые 5G-сетями в полосе 24 ГГц, существенно снизят точность прогнозов погоды. Дело в том, что при прогнозировании некоторых погодных явлений производится измерение количества излучения, испускаемого водяным паром. Такие излучения фиксируются в спектре 23,8 ГГц. Проблема заключается в том, что сети связи, работающие на частоте 24 ГГц, будут создавать серьёзные помехи, которые не позволят измерять излучение пара так же точно, как это происходит в настоящее время.

Ранее сообщалось о том, что специалисты NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) и NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) пришли к выводу, что установленный Федеральной комиссией по связи (FCC) допустимый предел внеполосных излучений, равный ?20 дБ, слишком высок и может привести к потере до 77 % данных в пассивных микроволновых образцах. Специалисты считают, что FCC должна снизить предел внеполосных излучений до отметки в ?50 дБ.

Пока трудно сказать, чем закончится конфликт противоборствующих сторон. Вероятно, американская администрация готова пойти на некоторые риски ради того, чтобы развернуть на территории страны 5G-сети в максимально короткие строки.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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