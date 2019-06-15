Океан Европы может быть более земноподобным, чем предполагалось

Когда космические аппараты NASA «Вояджер» и «Галилео» обнаружили на Европе, одном из спутников Юпитера, признаки наличия океана, появилось предположение и о возможном существовании на небесном теле жизни. Впрочем, затем предположение было значительно ослаблено, когда инфракрасный спектрометр «Галилео» обнаружил, что водный лед на поверхности спутника богат солями сульфата магния.

Кора Европы молода с геологической точки зрения — и значит, как посчитали ученые, данные соли могут происходить из скрытого под поверхностью спутника океана. В данном случае шансы на то, что на Европе есть жизнь, были бы невелики.

Океан Европы может быть более земноподобным, чем предполагалось

NASA/JPL/University of Arizona

В новом исследовании, однако, специалисты поставили под сомнение результаты прошлых наблюдений. Использовав Обсерваторию Кека на пике горы Мауна-Кеа на Гавайях, ученые обнаружили отсутствие линий магниевых солей, что указало на ошибки в прошлых выводах.

В то же время специалист NASA Кевин Хэнд (Kevin Hand) провел эксперимент, в рамках которого образцы океанической соли были облучены в условиях, схожих с таковыми на Европе. Это облучение изменило свойства столовой соли, известной также как хлорид натрия, и она стала соответствовать линиям, детектированным Обсерваторией Кека, и имела схожий оттенок с желтыми областями, обнаруженными на поверхности Европы в большом, геологически юном регионе Tara Regio. Отмечается, что результаты были подтверждены наблюдениями космического телескопа «Хаббл».

При этом, впрочем, NASA подчеркивает, что открытие не является прямым свидетельством тому, что в океане Европы имеется хлорид натрия — теоретически он мог возникнуть просто в результате стратификации.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Science Advances.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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