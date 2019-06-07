Boston Dynamics готовится к запуску своего первого коммерческого робота

Роботизированные творения компании Boston Dynamics последние годы регулярно привлекают к себе пристальное внимание общественности. Теперь же стало известно о том, что компания готовится представить первое коммерческое решение. Речь идёт о четвероногом роботе по имени Spot, который в скором времени появится в продаже.

Генеральный директор Boston Dynamics Марк Райберт (Marc Raibert) сообщил о том, что в настоящее время робот Spot проходит испытания в нескольких «проверенных концепциях», в том числе его тестируют в процессе доставки посылок и проведении геодезических работ. Он отметил, что несмотря на отсутствие точной даты запуска робота Spot в продажу, случиться это должно в ближайшие несколько месяцев. За это время робот пройдёт масштабные испытания, а также будет доработан дизайн.

Роботизированные механизмы от Boston Dynamics демонстрировались на конференции Amazon Re: MARS, которая посвящена передовой робототехнике, машинному обучению и освоению космоса. Разработчики наглядно показали, насколько просто управлять роботами с помощью контроллера D-pad. Это означает, что освоить управление сможет любой пользователь.

Несмотря на то, что разработчик имеет чёткое представление о том, какими должны быть роботы компании, трудно сказать, удастся ли Boston Dynamics создать жизнеспособный бизнес. Представители компании говорят о том, что на данный момент основная задача сводится к расширению производства. В настоящее время в наличии Boston Dynamics имеется 50 роботов Spot, а в дальнейшем производитель намерен выпускать до 1000 экземпляров ежегодно. Стоимость робота Spot не была озвучена, но представитель компании сказал о том, что она будет существенно ниже цены прототипа.



