Boston Dynamics готовится к запуску своего первого коммерческого робота

Boston Dynamics готовится к запуску своего первого коммерческого робота

Роботизированные творения компании Boston Dynamics последние годы регулярно привлекают к себе пристальное внимание общественности. Теперь же стало известно о том, что компания готовится представить первое коммерческое решение. Речь идёт о четвероногом роботе по имени Spot, который в скором времени появится в продаже.

Генеральный директор Boston Dynamics Марк Райберт (Marc Raibert) сообщил о том, что в настоящее время робот Spot проходит испытания в нескольких «проверенных концепциях», в том числе его тестируют в процессе доставки посылок и проведении геодезических работ. Он отметил, что несмотря на отсутствие точной даты запуска робота Spot в продажу, случиться это должно в ближайшие несколько месяцев. За это время робот пройдёт масштабные испытания, а также будет доработан дизайн.

Boston Dynamics готовится к запуску своего первого коммерческого робота

Роботизированные механизмы от Boston Dynamics демонстрировались на конференции Amazon Re: MARS, которая посвящена передовой робототехнике, машинному обучению и освоению космоса. Разработчики наглядно показали, насколько просто управлять роботами с помощью контроллера D-pad. Это означает, что освоить управление сможет любой пользователь.

Boston Dynamics готовится к запуску своего первого коммерческого робота

Несмотря на то, что разработчик имеет чёткое представление о том, какими должны быть роботы компании, трудно сказать, удастся ли Boston Dynamics создать жизнеспособный бизнес. Представители компании говорят о том, что на данный момент основная задача сводится к расширению производства. В настоящее время в наличии Boston Dynamics имеется 50 роботов Spot, а в дальнейшем производитель намерен выпускать до 1000 экземпляров ежегодно. Стоимость робота Spot не была озвучена, но представитель компании сказал о том, что она будет существенно ниже цены прототипа.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Робот — сборщик малины прошел первые полевые тесты
Создан смертельный для малярийных комаров грибокСоздан смертельный для малярийных комаров грибок
НАСА сфотографировало рентгеновское небо вращающейся камеройНАСА сфотографировало рентгеновское небо вращающейся камерой
Украинско-турецкий боевой модуль "Serdar" прошел боевые испытанияУкраинско-турецкий боевой модуль "Serdar" прошел боевые испытания
Саблезубые кошки оказались куда более жестокими, чем думали ученыеСаблезубые кошки оказались куда более жестокими, чем думали ученые
Блок рекламы


Похожие новости
Агентство NASA определилось с выбором первого подрядчика для строительства лунной станцииАгентство NASA определилось с выбором первого подрядчика для строительства лунной станции
Американская Федеральная комиссия по связи одобрила планы SpaceX по запуску интернет-спутниковАмериканская Федеральная комиссия по связи одобрила планы SpaceX по запуску интернет-спутников
Boston Dynamics заставила упряжку роботов тащить грузовик
Пентагон заменит машины пехоты боевыми роботамиПентагон заменит машины пехоты боевыми роботами
В Японии создали робота-баскетболиста, который забрасывает 3-очковыеВ Японии создали робота-баскетболиста, который забрасывает 3-очковые
Boston Dynamics представила робота-грузчикаBoston Dynamics представила робота-грузчика
Четвероногого робота научили обратному сальтоЧетвероногого робота научили обратному сальто
В Китае создали жидкого робота, вдохновленного «Терминатором 2»В Китае создали жидкого робота, вдохновленного «Терминатором 2»
Boston Dynamics научили своего робота танцеватьBoston Dynamics научили своего робота танцевать
В Boston Dynamics научили своего робота паркуру
Последние новости
Подгружаем последние новости