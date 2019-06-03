Обнаружены 30 «бездомных» двойных звезд

Данные 30 двойных звезд были найдены исследователями в результате анализа данных рентгеновского излучения, собранных космическим телескопом «Чандра» за 15 лет. Системы были обнаружены недалеко от скопления Печи, находящегося от нас примерно в 62 миллионах световых лет. Эти двойные звезды находились в пространстве за пределами галактик, куда, согласно мнению исследователей, попали после того, как одна из участниц пары коллапсировала в нейтронную звезду.

NASA/CXC/Nanjing University/X. Jin et al.

Как ученым удалось детектировать эти системы? Если обычная звезда находится достаточно близка, вещество от нее начинает поступать к более плотной нейтронной звезде и формировать диск вокруг последней. Сильные гравитационные силы нейтронной звезды заставляют вещество в диске вращаться все быстрее при приближении к ней, а силы трения в диске нагревают газовый диск до крайне высоких температур: при них диск начинает светиться в рентгеновском диапазоне: данные свечения и были обнаружены астрономами.

Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале The Astrophysical Journal; кратко о результатах сообщается в материале на портале LiveScience.



