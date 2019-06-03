Аммиак на Плутоне указал на возможный жидкий океан под поверхностью

Группа астрономов изучила данные, собранные инструментом LEISA (Linear Etalon Imaging Spectral Array) и камерой зонда New Horizons во время близкого пролета аппарата рядом с Плутоном в июле 2015 года, и обнаружила наличие аммиака в водяном льде рядом с бороздой Вергилия (Virgil Fossae), находящейся в северной части области Ктулху.

Как пишет ScienceAlert, данное открытие может указывать, во-первых, на соленый, богатый органикой океан, прячущийся под поверхностью Плутона — такой, который в теории мог бы поддерживать жизнь. Кроме того, открытие намекает на возможное наличие ледяных вулканов, которые выбрасывает воду и аммиак из-под земли на поверхность карликовой планеты.

NASA/JHUAPL/SwRI

Как известно, аммиак сохраняется не очень долго (по космическим меркам) в Солнечной системе: УФ-излучение и космическая радиация разлагают его относительно быстро (за миллионы лет). Плутону же миллиарды лет, и благодаря чему-то аммиак должен был оказаться на его поверхности недавно — и вероятно, благодаря криовулканам (это позволяет предполагать, что на Плутоне до сих пор имеется тектоническая активность). Это также подтверждает предположение, что под поверхностью Плутона может иметься жидкий океан.

Кроме того, из наличия аммиака на Плутоне могут быть сделаны и другие выводы. Считается, что красный цвет данной карликовой планеты обеспечивают толины — органические соединения, возникающие при воздействии УФ- или космического излучения из соединений, содержащих углерод, таких как метан или углекислый газ. Красный цвет Плутона вместе с наличием воды и аммиака может указывать на присутствие органических соединений в воде.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Science Advances.



