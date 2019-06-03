В Китае используют роботов для проведения ежедневных медицинских осмотров дошкольников

Сетевые источники сообщают о том, что более 2000 дошкольных учреждений Китая начали использовать роботов для проведения ежедневных медицинских осмотров детей. Роботы имеют забавный дизайн, который не пугает ребёнка. Механические устройства используют современные технологии, которые помогают определять ранние признаки разных заболеваний. Если механическое устройство обнаруживает признаки того, что ребёнок может быть болен, он оповещает об этом оператора, который проводит собственную оценку состояния и решает, стоит ли отправлять учащегося домой.

В сообщении также говорится о том, что проверка длится всего несколько секунд, которых роботу достаточно для обнаружения признаков разных болезней, в том числе заболеваний ног, рук и полости рта. Дети показывают механизму своё лицо, горло, руки и ноги. Параллельно с этим встроенные датчики проводят измерение температуры тела ребёнка.

Осмотр детей с использование робота проводится для того, чтобы выявлять заболевания до того, как их симптомы становятся заметны невооружённым глазом. Такой подход позволит избежать распространения заболеваний внутри дошкольных заведений, где дети постоянно контактируют друг с другом. Кроме того, на анализ состояния ребёнка у робота уходит всего несколько секунд, что позволяет ему работать значительно быстрее по сравнению с человеком. Заболевания, которые не удаётся выявить на ранней стадии, могут привести к заражению большого количества учащихся, поэтому идея использовать роботов для определения ранних признаков болезней выглядит весьма перспективно.

Применение роботов для осмотра детей имеет и отрицательные стороны. В первую очередь речь идёт о конфиденциальности данных. Этот вопрос выглядит весьма актуальным на фоне непрерывного массового внедрения технологий слежения и распознавания лиц внутри страны. Трудно сказать, каким образом обрабатываются данные, собираемые роботами, и насколько хорошо они защищены. Нельзя исключать вероятности того, что доступ к получаемой и обрабатываемой информации могут получить третьи лица.



