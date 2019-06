Искусственный кратер на астероиде Рюгу заснят крупным планом

Японская автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2», запущенная в конце 2014 года, достигла цели своей миссии — астероида Рюгу — в июне прошлого года. С тех пор зонд уже успел выпустить на поверхность объекта два аппарата MINERVA-II и аппарат MASCOT, а также совершить операцию по забору образцов грунта. В начале апреля же станция при помощи пенетратора SCI смогла создать на поверхности астероида искусственный кратер; сброс пенетратора на поверхность Рюгу недавно показали на видео, а сейчас стало доступно детальное изображение области кратера.

JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST

На данный момент специалисты миссии «Хаябусы-2» готовятся к новой операции по забору грунта из рукотворного кратера. В середине мая станция должна была сбросить в область S01 второй светоотражающий маркер-целеуказатель, который бы в будущем применялся для ориентирования: тогда, однако, из-за сбоя зонд с этим не справился, но зато сумел детально заснять — с высоты 50 метров — искусственный кратер. Полученные снимки показали, что область C01 действительно подходит для нового забора грунта, и специалисты решили попытаться вновь сбросить второй светоотражающий маркер-целеуказатель: операция должна пройти с 28 по 30 мая, а 31-го «Хаябуса-2» должна будет вернуться на рабочую орбиту.

Как ожидается, новая операция по забору грунта пройдет в ближайшие полтора месяца: точная же дата пока неизвестна.