Искусственный кратер на астероиде Рюгу заснят крупным планом

Японская автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2», запущенная в конце 2014 года, достигла цели своей миссии — астероида Рюгу — в июне прошлого года. С тех пор зонд уже успел выпустить на поверхность объекта два аппарата MINERVA-II и аппарат MASCOT, а также совершить операцию по забору образцов грунта. В начале апреля же станция при помощи пенетратора SCI смогла создать на поверхности астероида искусственный кратер; сброс пенетратора на поверхность Рюгу недавно показали на видео, а сейчас стало доступно детальное изображение области кратера.

Искусственный кратер на астероиде Рюгу заснят крупным планом

JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST

На данный момент специалисты миссии «Хаябусы-2» готовятся к новой операции по забору грунта из рукотворного кратера. В середине мая станция должна была сбросить в область S01 второй светоотражающий маркер-целеуказатель, который бы в будущем применялся для ориентирования: тогда, однако, из-за сбоя зонд с этим не справился, но зато сумел детально заснять — с высоты 50 метров — искусственный кратер. Полученные снимки показали, что область C01 действительно подходит для нового забора грунта, и специалисты решили попытаться вновь сбросить второй светоотражающий маркер-целеуказатель: операция должна пройти с 28 по 30 мая, а 31-го «Хаябуса-2» должна будет вернуться на рабочую орбиту.

Как ожидается, новая операция по забору грунта пройдет в ближайшие полтора месяца: точная же дата пока неизвестна.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
WWF запустил стрим на 450 лет с разлагающейся пластиковой бутылкойWWF запустил стрим на 450 лет с разлагающейся пластиковой бутылкой
В Днепре разработали ракету "Маяк-3.9S" на замену "Зениту"В Днепре разработали ракету "Маяк-3.9S" на замену "Зениту"
Робот — сборщик малины прошел первые полевые тесты
Европейское физическое общество наградило украинскую ученую за работу в области элементарных частицЕвропейское физическое общество наградило украинскую ученую за работу в области элементарных частиц
НАСА сфотографировало рентгеновское небо вращающейся камеройНАСА сфотографировало рентгеновское небо вращающейся камерой
Блок рекламы


Похожие новости
Создан первый полностью искусственный живой организмСоздан первый полностью искусственный живой организм
«Хаябуса-2» показала искусственный кратер на Рюгу«Хаябуса-2» показала искусственный кратер на Рюгу
В Арабских Эмиратах используют искусственный интеллект для персонализации процесса обучения школьниковВ Арабских Эмиратах используют искусственный интеллект для персонализации процесса обучения школьников
Японцы сбросили взрывчатку на астероид для создания кратераЯпонцы сбросили взрывчатку на астероид для создания кратера
Фото дня: астероид Бенну крупным планомФото дня: астероид Бенну крупным планом
«Хаябуса-2» успешно собрала образцы грунта с Рюгу«Хаябуса-2» успешно собрала образцы грунта с Рюгу
Сближение зонда «Хаябуса-2» с астероидом РюгуСближение зонда «Хаябуса-2» с астероидом Рюгу
Искусственный интеллект обошел врачей в чтении рентгеновских снимковИскусственный интеллект обошел врачей в чтении рентгеновских снимков
Новые подробности о загадочном астероиде ОумуамуаНовые подробности о загадочном астероиде Оумуамуа
В Гренландии обнаружен крупный метеоритный кратерВ Гренландии обнаружен крупный метеоритный кратер
Последние новости
Подгружаем последние новости