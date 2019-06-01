100 лет назад была впервые проверена теория относительности

100 лет назад была впервые проверена теория относительности

Эддингтон стал первым ученым, которому удалось экспериментально проверить на прочность только что появившуюся общую теорию относительности. Она, напомним, предсказывала, что свет, проходящий мимо массивных тел, изменяет направление своего движения. Под «массивным телом» подразумевается нечто звездных масштабов. Луна нам не подойдет — в этом случае изменение хода лучей слишком невелико для того, чтобы его можно было заметить при помощи даже современной техники, не говоря уже о столетней. А вот Солнце — в самый раз.

Общая теория относительности (ОТО) предсказывала, что путь световых лучей в непосредственной близости от светила будет искривляться и даже позволяла рассчитать величину искривления. Оставалось только дождаться момента, когда бы источники этого света можно было наблюдать рядом с Солнцем. В обычных условиях наблюдать их нельзя — Солнце их засвечивает. То ли дело при полном солнечном затмении.

29 мая 1919 года солнечное затмение наблюдалось в экваториальных широтах. Эддингтон наблюдал его на острове Принсипи, в Гвинейском заливе. Им было сделано 16 фотографий. Положение звезд возле края солнечного диска на них позволило утверждать, что предсказание ОТО выполнено: видимое положение звезд искажено по сравнению с реальным. Разумеется, это утверждение требовало сравнения наблюдаемого положения звезд с реальным, но сто лет назад это уже не было проблемой.

Так ОТО была проверена впервые. А последний раз это случилось уже при нашей жизни, в момент первой регистрации гравитационных волн в 2015 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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