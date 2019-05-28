Европейское физическое общество наградило украинскую ученую за работу в области элементарных частиц

Европейское физическое общество наградило украинскую ученую-физика Лесю Шуцкую премией для молодых ученых. Это общество является некоммерческой организацией, которая занимается популяризацией физики, включает в себя физические общества 40 стран, проводит международные конференции по физике, пишут AIN.UA .

Профессор Леся Шуцкая родилась в Виннице, закончила физико-математическую гимназию №17, а сейчас руководит лабораторией физики высоких энергий Федеральной политехнической школы Лозанны, как сообщает ученый-физик и популяризатор науки Антон Сененко.

Пару лет назад она выиграла грант от Европейского исследовательского совета для проведения исследований в ЦЕРН, с использованием Большого адронного коллайдера.

Она получила премию для молодых ученых в отрасли экспериментальной физики «за выдающийся вклад в экспериментальную деятельность в отрасли физики элементарных частиц, начиная от проектирования и моделирования новых экспериментов, операций с тест-пучками и анализа, до анализа данных и их окончательных теоретических интерпретаций».