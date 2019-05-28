WWF запустил стрим на 450 лет с разлагающейся пластиковой бутылкой
Фонд призывает создать глобальный договор, чтобы предотвратить загрязнение океанов пластиковым мусором.
Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил прямую трансляцию, во время которой разлагается пластиковая бутылка.
Об этом пишет Т?е-village.
Отмечается, что стрим продлится около 450 лет, по итогу которых пластиковая бутылка должна будет полностью исчезнуть.
WWF рассчитывает, что таким образом сможет привлечь внимание к существующей проблеме и остановить нарастающее загрязнение окружающей среды.
"Фонд призывает власти создать обязательный глобальный договор, чтобы предотвратить загрязнение океанов пластиковым мусором", - говорится в сообщении.
Трансляцию против загрязнения пластиковыми отходами за неделю поддержали более 490 тыс. человек, подписав соответствующую петицию.
Напомним, в конце марта Европарламент проголосовал за запрет одноразового пластика. Законопроект вступит в силу в 2021 году.
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