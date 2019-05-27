Виртуальная реальность помогла определить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Виртуальная реальность помогла определить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Уже некоторое время ученые знают, что одна из первых областей мозга, страдающая при болезни Альцгеймера, — это энторинальная кора, частично участвующая в пространственной навигации. Легкие когнитивные нарушения также являются одним из первых признаков данного заболевания, однако не всегда: эти нарушения могут быть просто следствием старения.

В новом исследовании ученые создали тест в виртуальной реальности, который мог бы помочь разделить людей с легкими когнитивными нарушениями — на тех, у кого они связаны с развивающейся болезнью Альцгеймера, и тех, у кого они просто указывают на процесс старения организма.

Исследователи испытали тест (нацеленный на проверку того, имеются ли у человека нарушения в энториальной коре) на 45 людях с легкими когнитивными нарушениями; при этом у испытуемых взяли пробу спинномозговой жидкости, чтобы посмотреть имеются ли в ней биомаркеры болезни Альцгеймера, и обнаружили таковые у 12 человек. Как оказалось, все люди с начинающейся болезнью Альцгеймера проходили тест хуже, чем те, у кого не были обнаружены биомаркеры заболевания.

Данный тест, как отмечается, в перспективе может быть полезен в качестве средства для ранней диагностики болезни Альцгеймера, а также использоваться в будущих испытаниях лекарственных препаратов против заболевания (предполагается, что он позволит отслеживать, появляются ли улучшения у пациентов).

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Brain; кратко о результатах сообщает портал New Atlas.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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