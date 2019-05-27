Виртуальная реальность помогла определить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Уже некоторое время ученые знают, что одна из первых областей мозга, страдающая при болезни Альцгеймера, — это энторинальная кора, частично участвующая в пространственной навигации. Легкие когнитивные нарушения также являются одним из первых признаков данного заболевания, однако не всегда: эти нарушения могут быть просто следствием старения.

В новом исследовании ученые создали тест в виртуальной реальности, который мог бы помочь разделить людей с легкими когнитивными нарушениями — на тех, у кого они связаны с развивающейся болезнью Альцгеймера, и тех, у кого они просто указывают на процесс старения организма.

Исследователи испытали тест (нацеленный на проверку того, имеются ли у человека нарушения в энториальной коре) на 45 людях с легкими когнитивными нарушениями; при этом у испытуемых взяли пробу спинномозговой жидкости, чтобы посмотреть имеются ли в ней биомаркеры болезни Альцгеймера, и обнаружили таковые у 12 человек. Как оказалось, все люди с начинающейся болезнью Альцгеймера проходили тест хуже, чем те, у кого не были обнаружены биомаркеры заболевания.

Данный тест, как отмечается, в перспективе может быть полезен в качестве средства для ранней диагностики болезни Альцгеймера, а также использоваться в будущих испытаниях лекарственных препаратов против заболевания (предполагается, что он позволит отслеживать, появляются ли улучшения у пациентов).

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Brain; кратко о результатах сообщает портал New Atlas.



