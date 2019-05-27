Спутники глобального интернета Starlink видны в ночном небе над Украиной

За ночь можно увидеть их 4-5 раз.

60 спутников Starlink основателя SpaceX Илона Маска можно наблюдать в небе ночью с помощью крупного бинокля или фотокамеры. Видео ряда спутников над Нидерландами опубликовано на официальном канале компании.

Спутники выведены на орбиту Земли в ночь на 24 мая в рамках проекта глобального интернета. Каждый из этих спутников будет лететь вокруг планеты на высоте 550 км. Они смогут обеспечить интернет-связь на территории почти всего земного шара, питаясь от солнечной энергии.

Спутники пролетают и над территорией Украины, их можно увидеть в небе 4-5 раз за ночь.

SpaceX в ближайшее время собирается добавить к этим спутникам и другие.


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