Спутники глобального интернета Starlink видны в ночном небе над Украиной
За ночь можно увидеть их 4-5 раз.
60 спутников Starlink основателя SpaceX Илона Маска можно наблюдать в небе ночью с помощью крупного бинокля или фотокамеры. Видео ряда спутников над Нидерландами опубликовано на официальном канале компании.
Спутники выведены на орбиту Земли в ночь на 24 мая в рамках проекта глобального интернета. Каждый из этих спутников будет лететь вокруг планеты на высоте 550 км. Они смогут обеспечить интернет-связь на территории почти всего земного шара, питаясь от солнечной энергии.
Спутники пролетают и над территорией Украины, их можно увидеть в небе 4-5 раз за ночь.
SpaceX в ближайшее время собирается добавить к этим спутникам и другие.
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Наука и техника
27.05.2019 23:01