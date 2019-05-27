Агентство NASA определилось с выбором первого подрядчика для строительства лунной станции

Агентство NASA определилось с выбором первого подрядчика для строительства лунной станции

Сетевые источники сообщают о том, что американское космическое агентство NASA выбрало первого подрядчика, участвующего в строительстве космической станции Lunar Gateway, которая должна появиться в будущем вблизи Луны. Разработкой силовой установки и некоторых других элементов будущей станции займётся компания Maxar Technologies.

Об этом сообщил директор NASA Джим Брайденстайн (Jim Bridenstine), который подчеркнул, что на этот раз пребывание астронавтов на Луне будет действительно длительным. Он также охарактеризовал будущую станцию, которая разместится на высокой эллиптической орбите, как своеобразный «командный модуль» многократного использования.

В соответствии с планами NASA по высадке на Луну в 2024 году, станция будет использоваться в качестве промежуточной базы. Сначала астронавты будут доставляться с Земли на лунную станцию, а уже затем, используя специальный модуль, они смогут перемещаться на поверхность спутника и обратно. Стоит отметить, что проект Lunar Gateways начал разрабатываться ещё при президенте Обаме, но тогда он рассматривался в качестве трамплина, который поможет астронавтам добраться до Марса. Однако с приходом к власти нового президента проект был переориентирован на освоение Луны.

Что касается озвученного партнёрства с Maxar Technologies, то речь идёт о гранте в $375 млн. Представители компании говорят о том, что проект будет реализовываться совместно с Blue Origin и Draper. Это может означать, что для отправки силовой установки, вес которой приблизительно равен 5 тоннам, будет использоваться тяжёлая ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin. Выбор ракеты-носителя должен быть осуществлён в следующие полтора года. Согласно намеченному плану, силовая установка должна быть отправлена в космос в 2022 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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