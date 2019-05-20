Какой загадочный объект пробил брешь в Млечном пути

Результаты научной работы были представлены в апреле на конференции Американского физического общества Аной Бонакой (Ana Bonaca) из Гарвардского университета. Она анализировала звездный поток GD-1 и обнаружила в нем аномалию — в одном месте «нить» из звезд разрывалась, будто простреленная пулей. Такой след мог оставить объект массой порядка миллионов солнечных и размером в поперечнике от 10 до 20 парсеков (от 30 до 65 световых лет).

На самом деле, разрывов в потоке два, но один имеет ровные края и, предположительно, указывает на место, где изначально находилось звездное скопление, из которого сформировался GD-1. Зато второй имеет рваные границы и единственным возможным объяснением его наличия является неизвестное тело, «разбросавшее» звезды своей гравитацией. Ни одна гипотеза не может достоверно ответить на вопрос, чем являлся этот «нарушитель» порядка. С одной стороны, это могла быть звезда меньших габаритов, чем расчетные, но движущаяся с колоссальной скоростью, однако нигде в окрестностях не обнаружено ни одного похожего светящегося объекта.

Другой вариант — сверхмассивная черная дыра, но в этом случае у нее присутствовал бы излучающий во множестве спектров аккреционный диск и мощные струи энергии перпендикулярные ему — джеты, а ничего подобного не наблюдается. Помимо вышеперечисленных причин, астрономы не знают примеров существования двух сверхмассивных черных дыр в одной галактике, а теоретические модели показывают, что существование такой системы практически невозможно.

Третий кандидат на роль виновника этого разрыва звездного потока — неизвестный тип объектов, состоящих из темной материи. Если дальнейшие наблюдения и расчеты подтвердят эту гипотезу, человечество впервые получит свидетельства существования сгустков темной материи. Однако Бонака очень осторожно рассказывает об этом варианте: по ее словам, гораздо вероятнее, что мы просто не видим скрывшийся в недрах галактики быстрый светящийся объект.

Звездные потоки — это нитевидные объединения звезд, вращающиеся вокруг центра галактики по вытянутой орбите. Они были выброшены из шарового скопления или карликовой галактики и теперь распределены по орбите приливными силами. GD-1 открыт сравнительно недавно, в 2006 году, и находится на расстоянии около 14 килопарсек от Земли. Предположительно, изначально звезды этого потока принадлежали одному шаровому скоплению.



