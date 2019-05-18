Фото дня: «двуликая» галактика удивительной красоты

Фото дня: «двуликая» галактика удивительной красоты

Орбитальный телескоп «Хаббл» (Hubble) передал на Землю удивительное по красоте изображение галактики NGC 4485, находящейся на удалении приблизительно 25 млн световых лет от нас.

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Названный объект располагается в созвездии Гончих Псов. NGC 4485 — это своеобразная «двуликая» галактика, характеризующаяся асимметричной структурой.

Как можно видеть на изображении, одна часть NGC 4485 выглядит вполне обычно, тогда как другая пестрит причудливыми образованиями и играет красками.

Фото дня: «двуликая» галактика удивительной красоты

Причина такой «внешности» кроется в прошлом NGC 4485. Дело в том, что несколько миллионов лет назад эта галактика сблизилась другой галактикой, имеющей обозначение NGC 4490. Это вызвало «гравитационный хаос» и запустило процессы звёздообразования.

Несмотря на то, что сейчас две галактики находятся на расстоянии около 24 тыс. световых лет друг от друга, последствия их взаимодействия наблюдаются до сих пор.

Фото дня: «двуликая» галактика удивительной красоты

Добавим, что при получении представленного изображения применялись инструменты Wide Field Camera 3 (WFC3) и Advanced Camera for Surveys (ACS), установленные на борту «Хаббла».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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