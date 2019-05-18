Фото дня: «двуликая» галактика удивительной красоты

Орбитальный телескоп «Хаббл» (Hubble) передал на Землю удивительное по красоте изображение галактики NGC 4485, находящейся на удалении приблизительно 25 млн световых лет от нас.

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Названный объект располагается в созвездии Гончих Псов. NGC 4485 — это своеобразная «двуликая» галактика, характеризующаяся асимметричной структурой.

Как можно видеть на изображении, одна часть NGC 4485 выглядит вполне обычно, тогда как другая пестрит причудливыми образованиями и играет красками.

Причина такой «внешности» кроется в прошлом NGC 4485. Дело в том, что несколько миллионов лет назад эта галактика сблизилась другой галактикой, имеющей обозначение NGC 4490. Это вызвало «гравитационный хаос» и запустило процессы звёздообразования.

Несмотря на то, что сейчас две галактики находятся на расстоянии около 24 тыс. световых лет друг от друга, последствия их взаимодействия наблюдаются до сих пор.

Добавим, что при получении представленного изображения применялись инструменты Wide Field Camera 3 (WFC3) и Advanced Camera for Surveys (ACS), установленные на борту «Хаббла».



