Люди питались растительной пищей уже 120 тысяч лет назад

Группа ученых обнаружила очаги, на которых наши далекие пращуры готовили свою еду. Это было в интервале от 120 до 65 тысяч лет назад, в устье реки Клезис на южной оконечности Африки. Это место известно антропологам уже много лет, там раскопаны несколько палеолитических стоянок, но проанализировать тогдашние очаги на предмет пищи, которая в них жарилась, удалось только сейчас. До сих пор предполагалось, что основную часть их пропитания составляли рыба и моллюски — их остатки хорошо сохранились.

Теперь исследователям удалось обнаружить обугленные фрагменты крахмалосодержащей ткани растительного происхождения в древних костровищах и рядом с ними. Это очевидно свидетельствует о том, что растительная пища регулярно присутствовала в рационе тогдашних людей. По мнению ученых, с этим может быть связано и случившееся примерно тогда же дублирование человеческих генов, ответственных за переваривание крахмала, — они стали важны для выживания.

До начала сельскохозяйственной деятельности человека оставались еще десятки тысяч лет.

«Это захватывающе. По генетическим и антропологическим данным ранее можно было думать, что ранние люди ели крахмалосодержащую пищу, но это еще не исследовалось», — говорит ведущий автор Синтия Ларби (Cynthia Larbey) из отдела археологии в Кембриджском университете.

Междисциплинарная группа искала и анализировала ненарушенные очаги на археологических раскопках реки Клезис.

«Наши результаты показали, что эти маленькие пепельные очаги использовались для приготовления пищи, и растительная пища явно была частью их рациона, начиная с самых ранних уровней, около 120 000 лет назад и до 65 000 лет назад, — говорит Ларби. Несмотря на изменения в стратегии охоты и технологии каменных орудий, они все еще готовили корни и клубни».

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.



