Люди питались растительной пищей уже 120 тысяч лет назад

Люди питались растительной пищей уже 120 тысяч лет назад

Группа ученых обнаружила очаги, на которых наши далекие пращуры готовили свою еду. Это было в интервале от 120 до 65 тысяч лет назад, в устье реки Клезис на южной оконечности Африки. Это место известно антропологам уже много лет, там раскопаны несколько палеолитических стоянок, но проанализировать тогдашние очаги на предмет пищи, которая в них жарилась, удалось только сейчас. До сих пор предполагалось, что основную часть их пропитания составляли рыба и моллюски — их остатки хорошо сохранились.

Теперь исследователям удалось обнаружить обугленные фрагменты крахмалосодержащей ткани растительного происхождения в древних костровищах и рядом с ними. Это очевидно свидетельствует о том, что растительная пища регулярно присутствовала в рационе тогдашних людей. По мнению ученых, с этим может быть связано и случившееся примерно тогда же дублирование человеческих генов, ответственных за переваривание крахмала, — они стали важны для выживания.

Люди питались растительной пищей уже 120 тысяч лет назад

До начала сельскохозяйственной деятельности человека оставались еще десятки тысяч лет.

«Это захватывающе. По генетическим и антропологическим данным ранее можно было думать, что ранние люди ели крахмалосодержащую пищу, но это еще не исследовалось», — говорит ведущий автор Синтия Ларби (Cynthia Larbey) из отдела археологии в Кембриджском университете.

Междисциплинарная группа искала и анализировала ненарушенные очаги на археологических раскопках реки Клезис.

«Наши результаты показали, что эти маленькие пепельные очаги использовались для приготовления пищи, и растительная пища явно была частью их рациона, начиная с самых ранних уровней, около 120 000 лет назад и до 65 000 лет назад, — говорит Ларби. Несмотря на изменения в стратегии охоты и технологии каменных орудий, они все еще готовили корни и клубни».

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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