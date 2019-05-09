Американцы испытали двигатель для MAD-FIRES

Американцы испытали двигатель для MAD-FIRES

Компания Raytheon занимается разработкой управляемых снарядов по заказу Управления перспективных военных разработок (DARPA) Министерства обороны США с 2017 года. Проект разработки оборонной системы быстрого кругового перехвата MAD-FIRES (Multi Azimuth Defense Fast Intercept Round Engagement System) предполагает создание перспективных боеприпасов, которые позволяли бы вести быстрый прицельный огонь.

Снаряды MAD-FIRES при этом должны поражать цели, находящиеся по разные стороны от артиллерийского орудия. Согласно требованию Пентагона, новые боеприпасы должны быть пригодны для стрельбы из артиллерийских орудий калибра от 20 до 40 миллиметров. Управляемые снаряды предназначены для поражения бронированной техники, беспилотных летательных аппаратов, катеров и живой силы противника.

При этом стоимость новых боеприпасов MAD-FIRES, по требованию американских военных, должна быть относительно невысокой. Разработка перспективных артиллерийских снарядов обошлась Министерству обороны США в восемь миллионов долларов. Согласно сообщению компании, испытания ракетного двигателя были признаны успешными.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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