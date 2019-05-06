Первая частная японская ракета достигла космоса

Interstellar Technologies впервые успешно осуществила космический запуск (ранее компания уже осуществила две попытки, которые, однако, не увенчались успехом: так, во время второй из них, в июне 2018 года, ракета MOMO-2 потерпела крушение практически сразу после взлета), передает Phys.org. Ракета компании MOMO-3 пересекла линию Кармана, являющую условной границей между земной атмосферой и космосом; аппарат пробыл в воздухе восемь минут 35 секунд — после чего упал в Тихий океан.

Таким образом, Interstellar Technologies стала первой частной японской компанией, успешно осуществившей космический запуск. И данный тест приближает компанию к ее цели: в будущем она планирует выполнять заказы по доставке на орбиту небольших спутников.



