Первая частная японская ракета достигла космоса

Первая частная японская ракета достигла космоса

Interstellar Technologies впервые успешно осуществила космический запуск (ранее компания уже осуществила две попытки, которые, однако, не увенчались успехом: так, во время второй из них, в июне 2018 года, ракета MOMO-2 потерпела крушение практически сразу после взлета), передает Phys.org. Ракета компании MOMO-3 пересекла линию Кармана, являющую условной границей между земной атмосферой и космосом; аппарат пробыл в воздухе восемь минут 35 секунд — после чего упал в Тихий океан.

Таким образом, Interstellar Technologies стала первой частной японской компанией, успешно осуществившей космический запуск. И данный тест приближает компанию к ее цели: в будущем она планирует выполнять заказы по доставке на орбиту небольших спутников.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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